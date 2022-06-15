Топ-генерал США підбив підсумки битви за Донбас, яка триває вже два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Консолідація російського контролю на сході України не є невідворотною, хоча певне просування у окупантів є. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу за підсумками третьої зустрічі у форматі «Рамштайн», передає кореспондент УНН.
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«Що стосується того, чи неминуче, що росія зміцнила владу на Донбасі, то, як я вже сказав, коли 24 лютого почалася війна, вони зазнали поразки в Києві та навколо нього, вони взяли свої сили, зібрали їх і зосередили на Донбасі та навколо нього. Так що зараз битва йде саме там», - сказав Міллі.
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За його словами, в Луганській області зараз відбуваються «найбільш значні бойові дії», зокрема у Сєвєродонецьку та його околицях.
«В даний час Сєверодонецьк, ймовірно, на ¾ зайнятий російськими військами, але українці борються з ними вулиця за вулицею, будинок за будинком. Це не вирішене питання, на війні немає неминучості, війна приймає багато поворотів», - зазначив генерал.
В той же час, вважає він, цифри явно говорять на користь росіян у плані артилерії, вони перевершують у багато разів і в живій силі.
«Але росіяни зіштовхнулися з безліччю проблем, вони мають проблеми з командуванням і управлінням, логістикою, вони мають моральні проблеми, проблеми керівництва та широкий спектр інших проблем. Тому українці ведуть героїчну боротьбу, ця боротьба на Донеччині триває з 16 квітня. Просування росіян йде дуже повільно, дуже важко, дуже важка битва на виснаження, майже як у Першій світовій війні, і росіяни зазнають величезних втрат», - сказав генерал.