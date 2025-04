Подоляк зі знищеного села на Херсонщині: з росіянами домовитись не можна, для повернення територій потрібно більше зброї

Цитата

“Три, максимум чотири кілометри від росіян. Це Херсонська область, одне з наших знищених сіл. З росією не можна буде домовитись, вона сюди зайшла не воювати за щось. Вона сюди зайшла знищувати все. Це є сутність „русского міра“, це є сутність того, що вони будуть робити в Україні. Вони не дадуть нам можливості жити спокійно. Вони раз за разом, якщо ми неправильно закінчимо цю війну (а правильно закінчити — значить вигнати росіян з території України в повному обсязі), вони будуть постійно це з нами робити. Вони не вміють жити самі, і вони не хочуть, щоб жили класно ми”, — каже Подоляк.

Деталі

На відео видно, що він також поспілкувався з українськими військовими, які відтісняють ворога в області. З їхнх слів, українським силам не вистачає дальнобійної артилерії, високоточного озброєння. Адже засоби доставки боєприпасів окупантів по дальності значно перевищують українські.

Радник глави ОП запевняє, що українська армія обов’язково буде звільняти Херсонську, а також Запорізьку, Луганську, Донецьку області.

“Нам потрібна тільки конкретна дальнобійна артилерія в повному обсязі для того, щоб це було ефективно. Хлопці все це зроблять, дайте тільки зброю, 70-100 км, і все буде вирішено”, — додав він.

Kherson region. Several km from positions. Dozens of destroyed villages. Our guys are on the positions, in high spirits. We push the enemy back even considering limited resources. We lack only one thing – long-range weapons. In any case, we will throw out of the south. pic.twitter.com/77vL8TreiY

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 16, 2022