Подоляк: война должна закончиться освобождением Крыма и наказанием инициаторов "сво", все остальное - хождение по кругу

Цитата

«россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с нахального захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов «сво», поименно записанных в протоколе совбеза рф от 21 февраля. Все остальное будет хождением по кругу», – заявил Подоляк в Twitter.

Напомним

Михаил Подоляк заявил, что Крым не может оставаться военной базой для террористов. Потому взрывы в Новофедоровке стали "только началом".