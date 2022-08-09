Все тільки починається: Подоляк відреагував на вибухи в Криму

Цитата

“Демілітаризація російської федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається”, – заявив він.

Доповнення

Віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що сьогоднішні вибухи у тимчасово окупованому Криму є черговим нагадуванням про те, що він український.

Міністерство оборони України не може встановити причину займання на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Водночас, там нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Контекст

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Згодом окупанти підтвердили цю інформацію і заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".

Так званий “глава” Криму сергій аксьонов заявив, що в результаті вибуху в Новофедорівці загинула одна людина.