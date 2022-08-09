Все тільки починається: Подоляк відреагував на вибухи в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Крим не може залишатися військовою базою для терористів. Тому вибухи в Новофедорівці стали "тільки початком". Про це УНН пише з посиланням на його допис в Twitter.
Цитата
“Демілітаризація російської федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається”, – заявив він.
Доповнення
Віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що сьогоднішні вибухи у тимчасово окупованому Криму є черговим нагадуванням про те, що він український.
Міністерство оборони України не може встановити причину займання на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Водночас, там нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
Контекст
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Згодом окупанти підтвердили цю інформацію і заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".
Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".
Так званий “глава” Криму сергій аксьонов заявив, що в результаті вибуху в Новофедорівці загинула одна людина.