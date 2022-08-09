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Все только начинается: Подоляк отреагировал на взрывы в Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Крым не может оставаться военной базой для террористов. Потому взрывы в Новофедоровке стали "только началом". Об этом УНН пишет со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Цитата

“Демилитаризация российской федерации — неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым — быть жемчужиной Черного моря, национальный парк с уникальной природой и мировым курортом. Не военная база для террористов. Все только начинается”, – заявил он.

Дополнение

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что сегодняшние взрывы во временно оккупированном Крыму являются очередным напоминанием о том, что он украинский.

Министерство обороны Украины не может установить причину возгорания на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном россией Крыму. В то же время там напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Контекст

Сегодня во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Впоследствии оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".

Так называемый “глава” Крыма сергей аксенов заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек.

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