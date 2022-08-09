Верещук: вибухи у Новофедорівці – нагадування про те, чий Крим

Цитата

"Сьогодні – Міжнародний день корінних народів. В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" – написала Верещук у Telegram.

Нагадаємо

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи. Згодом окупанти підтвердили цю інформацію і заявили про НП на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".