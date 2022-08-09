Верещук: вибухи у Новофедорівці – нагадування про те, чий Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що сьогоднішні вибухи у тимчасово окупованому Криму є черговим нагадуванням про те, що він український, інформує УНН.
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"Сьогодні – Міжнародний день корінних народів. В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" – написала Верещук у Telegram.
Нагадаємо
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи. Згодом окупанти підтвердили цю інформацію і заявили про НП на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".
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