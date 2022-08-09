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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Верещук: вибухи у Новофедорівці – нагадування про те, чий Крим

Верещук: вибухи у Новофедорівці – нагадування про те, чий Крим

Київ • УНН

 • 155567 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що сьогоднішні вибухи у тимчасово окупованому Криму є черговим нагадуванням про те, що він український, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні – Міжнародний день корінних народів. В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!" – написала Верещук у Telegram.

Нагадаємо

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи. Згодом окупанти підтвердили цю інформацію і заявили про НП на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".

Українські Національні Новини

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