Верещук: взрывы в Новофедоровке – напоминание о том, чей Крым

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"Сегодня – Международный день коренных народов. В Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке являются очередным напоминанием о том, чей Крым. Потому что это Украина!" – написала Верещук в Telegram.

Напомним

Сегодня во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".