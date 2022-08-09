Вкотре нагадуємо про правила пожежної безпеки: у Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі “Саки”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністерство оборони України не може встановити причину займання на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Водночас, там нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях, передає УНН з посиланням на заяву міністерства.
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“Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.
“Не виключаємо, що окупанти “випадково” знайдуть якісь характерні “шеврон”, “візитівку” чи навіть “ДНК”. Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний”, – додали у міністерстві.
Доповнення
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Згодом окупанти підтвердили цю інформацію і заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Сак одразу виникли затори, а очевидці помітили "швидкі".
Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".
Так званий “глава” Криму сергій аксьонов заявив, що в результаті вибуху в Новофедорівці загинула одна людина.