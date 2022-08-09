"Глава" Криму заявив, що внаслідок вибуху в Новофедорівці загинула одна людина

Цитата

“На жаль, одна людина загинула. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким. Вся необхідна допомога буде надана”, – написав аксеньов.

Деталі

“Глава” Криму, не повідомив про деталі інциденту, але додав, що “ситуація локалізована і перебуває під контролем”.

Він також заявив, що загальної евакуації району немає. Відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться безпосередньо поблизу військового аеродрому.

Додамо

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.

Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".

Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".