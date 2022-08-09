"Глава" Криму заявив, що внаслідок вибуху в Новофедорівці загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Так званий “глава” Криму сергій аксьонов заявив, що в результаті вибуху в Новофедорівці загинула одна людина. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
“На жаль, одна людина загинула. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким. Вся необхідна допомога буде надана”, – написав аксеньов.
Деталі
“Глава” Криму, не повідомив про деталі інциденту, але додав, що “ситуація локалізована і перебуває під контролем”.
Він також заявив, що загальної евакуації району немає. Відселені будуть лише жителі будинків, що знаходяться безпосередньо поблизу військового аеродрому.
Додамо
Сьогодні у тимчасово окупованому Криму, неподалік села Новофедорівка Сакського району, пролунали вибухи.
Пізніше окупанти підтвердили цю інформацію та заявили про НС на аеродромі. На дорозі з Новофедорівки до Саків відразу виникли пробки, а очевидці помітили "швидкі".
Міноборони рф списало вибухи на "детонацію боєприпасів".