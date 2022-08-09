“Глава” Крыма заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек

Цитата

“К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана”, – написал аксенов.

Детали

“Глава” Крыма, не сообщил о деталях инцидента, но добавил, что “ситуация локализована и находится под контролем”.

Он также заявил, что общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.

Добавим

Сегодня во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".