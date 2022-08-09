“Глава” Крыма заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Так называемый “глава” Крыма сергей аксенов заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
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“К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана”, – написал аксенов.
Детали
“Глава” Крыма, не сообщил о деталях инцидента, но добавил, что “ситуация локализована и находится под контролем”.
Он также заявил, что общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.
Добавим
Сегодня во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.
Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".
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