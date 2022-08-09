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“Глава” Крыма заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек

“Глава” Крыма заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек

Киев • УНН

 • 122430 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Так называемый “глава” Крыма сергей аксенов заявил, что в результате взрыва в Новофедоровке погиб один человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана”, – написал аксенов.

Детали

“Глава” Крыма, не сообщил о деталях инцидента, но добавил, что “ситуация локализована и находится под контролем”.

Он также заявил, что общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома.

Добавим

Сегодня во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы.

Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧП на аэродроме. На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Минобороны рф списало взрывы на "детонацию боеприпасов".

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