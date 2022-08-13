Подоляк: війна має закінчитися визволенням Криму та покаранням ініціаторів "сво", усе інше - ходіння по колу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що війна може закінчитися поверненням Криму та покаранням ініціаторів так званої "спеціальної військової операції", передає УНН.
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«росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «сво», поіменно записаних у протоколі радбезу рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу», – заявив Подоляк у Twitter.
Нагадаємо
Михайло Подоляк заявив, що Крим не може залишатися військовою базою для терористів. Тому вибухи в Новофедорівці стали "тільки початком".