Подоляк: війна має закінчитися визволенням Криму та покаранням ініціаторів "сво", усе інше - ходіння по колу

Цитата

«росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «сво», поіменно записаних у протоколі радбезу рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу», – заявив Подоляк у Twitter.

Нагадаємо

Михайло Подоляк заявив, що Крим не може залишатися військовою базою для терористів. Тому вибухи в Новофедорівці стали "тільки початком".