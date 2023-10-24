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Подоляк ответил Маску: отказ в поддержке Украины не прекратит войну, но резко приумножит конфликты по всему миру

Киев • УНН

 • 182328 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Офисе Президента Украины отреагировали на заявление владельца сети Х Илона Маска о восстановлении “нормальных отношений с россией”. Ответ в Телеграм написал советник Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Подоляк ответил Маску: отказ в поддержке Украины не прекратит войну, но резко приумножит конфликты по всему миру

Цитата

“Маск прав, когда говорит о том, что российская агрессия в Украине носит общечеловеческий, цивилизационный характер в своей разрушительности. Однако делает принципиальную ошибку в дальнейших рассуждениях. Маск считает, что „сдача Украины“ под нож российского геноцида приведет нас к концу войны и „вечному миру“. Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому умножению конфликтов во всем мире, концу эпохи международного права, краху международной экономики и триумфу сил зла”, — написал он.

Детали

Подоляк отметил, что это продемонстрирует слабость западного мира, разрушит правила мироустройства и предсказуемость в мире, а террористические группировки будут получать дополнительные инвестиции. Он прогнозирует, что это развяжет войну на разных континентах, в которой будут вынуждены участвовать и американцы.

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Напомним

Во время онлайн-дискуссии в Х Илон Маск заявил, что военные конфликты на Ближнем Востоке и в Украине могут перерасти в Третью мировую войну и предложил “найти мир в Украине и восстановить нормальные отношения с россией”. Он также предположил, что прекращение огня в Украине возможно в текущей ситуации на поле боя.

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