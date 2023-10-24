Подоляк відповів Маску: відмова у підтримці України не припинить війну, але різко примножить конфлікти по всьому світі

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“Маск правий, коли говорить про те, що російська агресія в Україні носить загальнолюдський, цивілізаційний характер у своїй руйнівності. Однак робить принципову помилку у подальших міркуваннях. Маск вважає, що „здача України“ під ніж російського геноциду приведе нас до кінця війни та „вічного миру“. Це катастрофічна помилка. Відмова від підтримки України точно не припинить війну, але неминуче призведе до різкого примноження конфліктів у всьому світі, кінця епохи міжнародного права, краху міжнародної економіки й тріумфу сил зла”, — написав він.

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Подоляк зазначив, що це продемонструє слабкість західного світу, зруйнує правила світоустрою та передбачуваність у світі, а терористичні угруповання отримуватимуть додаткові інвестиції. Він прогнозує, що це розв’яже війну на різних континентах, у якій будуть змушені брати участь й американці.

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Нагадаємо

Під час онлайн-дискусії у Х Ілон Маск заявив, що військові конфлікти на Близькому Сході і в Україні можуть перерости в Третю світову війну і запропонував “знайти мир в Україні та відновити нормальні відносини з росією”. Він також припустив, що припинення вогню в Україні можливе у поточній ситуації на полі бою.