Tesla втратила частку ринку США і пропустила вперед китайського конкурента - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Компанія Tesla останнім часом втратила частку ринку у США і поступилась більшою частиною лідерства китайському конкуренту BYD. Це змушує боса компанії Ілона Маска йти на рішучі кроки. Про це ідеться у матеріалі Reuters, передає УНН.
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"Питання про вартість Tesla в 1 трильйон доларів завжди полягало в тому, чи вона унікальна, чи попереду інших. Компанія, вартість якої тепер становить 760 мільярдів доларів після виходу з клубу 13-значних цифр, пережила майже річну кампанію зі зниження цін, втративши частку ринку США і поступившись більшою частиною свого лідерства китайському конкуренту BYD. Це ставить боса Ілона Маска перед необхідністю знову перемикнутися на вищу передачу", - ідеться у повідомленні.
Валовий та операційний прибуток Tesla, як зазначається, колись викликав заздрість усієї американської автомобільної промисловості. Але останнім часом компанія Ілона Маска здала деякі позиції. Tesla почала спускати з конвеєра більше транспортних засобів, ніж могла продати - довелося пропонувати знижки, щоб збільшити попит.
Як зазначає у своєму матеріалі Reuters, нинішній валовий прибуток Tesla в її основному автомобільному бізнесі впав майже вдвічі до 16,3%. У той же час операційна маржа компанії нижче 8%, але це відповідає показникам конкурентів General Motors і Ford Motor.
У третьому кварталі компанія Tesla продала лише трохи менше половини всіх автомобілів на акумуляторах у США, порівняно з 75% на початку 2022 року.
Але Ілон Маск «заправляється» на результат: уже переглянутий дизайн автомобілів має стати дешевшим у виробництві; довгоочікуваний електромобіль-пікап Cybertruck має з'явитися наприкінці 2023 року.
Також на майбутні результати може вплинути зниження вартості акумуляторів у Китаї. За даними дослідницької компанії Intercalation, дешевші літій-фосфатні батареї, що постачаються на завод Tesla в Шанхаї, впали до 70 доларів за кіловат-годину у вересні, порівняно з більш ніж 100 доларами вартості на початку 2023 року.
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