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Tesla потеряла долю рынка США и пропустила вперед китайского конкурента - Reuters

Киев • УНН

 • 302953 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Компания Tesla в последнее время потеряла долю рынка в США и уступила большую часть лидерства китайскому конкуренту BYD. Это заставляет босса компании Илона Маска идти на решительные шаги. Об этом говорится в материале Reuters, передает УНН.

Tesla потеряла долю рынка США и пропустила вперед китайского конкурента - Reuters

Детали

"Вопрос о стоимости Tesla в 1 триллион долларов всегда заключался в том, уникальна ли она и впереди ли других. Компания, стоимость которой теперь составляет 760 миллиардов долларов после выхода из клуба 13-значных цифр, пережила почти годовую кампанию по снижению цен, потеряв долю рынка США и уступив большую часть своего лидерства китайскому конкуренту BYD. Это ставит босса Илона Маска перед необходимостью снова переключиться на высшую передачу", - говорится в сообщении.

Валовая и операционная прибыль Tesla, как отмечается, когда-то вызывала зависть всей американской автомобильной промышленности. Но в последнее время компания Илона Маска сдала некоторые позиции. Tesla начала спускать с конвейера больше транспортных средств, чем могла продать - пришлось предлагать скидки, чтобы увеличить спрос. 

Как отмечает в своем материале Reuters, нынешняя валовая прибыль Tesla в ее основном автомобильном бизнесе упала почти вдвое до 16,3%. В то же время операционная маржа компании ниже 8%, но это соответствует показателям конкурентов General Motors и Ford Motor.

В третьем квартале компания Tesla продала лишь чуть менее половины всех автомобилей на аккумуляторах в США, по сравнению с 75% в начале 2022 года.

Но Илон Маск «заправляется» на результат: уже пересмотренный дизайн автомобилей должен стать дешевле в производстве; долгожданный электромобиль-пикап Cybertruck должен появиться в конце 2023 года.

Также на будущие результаты может повлиять снижение стоимости аккумуляторов в Китае. По данным исследовательской компании Intercalation, более дешевые литий-фосфатные батареи, поставляемые на завод Tesla в Шанхае, упали до 70 долларов за киловатт-час в сентябре, по сравнению с более чем 100 долларами стоимости в начале 2023 года.

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