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Ердоган зустрівся з Ілоном Маском і попросив побудувати завод Tesla в Туреччині

Ердоган зустрівся з Ілоном Маском і попросив побудувати завод Tesla в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у Нью-Йорку зустрівся із засновником SpaceX та Tesla Ілоном Маском. Під час зустрічі Ердоган заявив про можливість співпраці з компанією SpaceX у рамках реалізації космічної програми Туреччини, а також закликав Маска побудувати завод Tesla у Туреччині. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu, передає УНН.

Деталі

Ілон Маск прийшов на прийом разом із своїм сином.

Ердоган розповів Маску про прориви Туреччини в галузі технологій, про програму Digital Turkey Vision та Національну стратегію штучного інтелекту.

Він нагадав, що вихід Tesla на турецький ринок збігся за часом із запуском виробництва Togg. Ердоган закликав Tesla побудувати свій 7-й завод у Туреччині.

Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що Туреччина є однією з найважливіших країн-виробників у галузі високих технологій, і навів як приклад успіхи, досягнуті в галузі БПЛА.

У відповідь на це Елон Маск заявив, що, на його думку, війни майбутнього вестимуться між сучасними БПЛА і він знає про інтерес всього світу до турецького БПЛА Bayraktar.

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