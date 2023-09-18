Эрдоган встретился с Илоном Маском и попросил построить завод Tesla в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке встретился с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Во время встречи Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с компанией SpaceX в рамках реализации космической программы Турции, а также призвал Маска построить завод Tesla в Турции. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, передает УНН.
Детали
Илон Маск пришел на прием вместе со своим сыном.
Эрдоган рассказал Маску о прорывах Турции в области технологий, о программе Digital Turkey Vision и Национальной стратегии искусственного интеллекта.
Он напомнил, что выход Tesla на турецкий рынок совпал по времени с запуском производства Togg. Эрдоган призвал Tesla построить свой 7-й завод в Турции.
Во время встречи президент Эрдоган заявил, что Турция является одной из важнейших стран-производителей в области высоких технологий, и привел в пример успехи, достигнутые в области БПЛА.
В ответ на это Элон Маск заявил, что, по его мнению, войны будущего будут вестись между современными БПЛА и он знает об интересе всего мира к турецкому БПЛА Bayraktar.
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