Подоляк: украинские военные отрезали часть путей сообщения врага под Бахмутом

Цитата

«В Бахмуте до сих пор очень сложная ситуация. Практически 10 месяцев идут крайне интенсивные бои - города практически больше не существует, он уничтожен. В то же время Украина имеет определенное продвижение в пригороде Бахмута. Вооруженные Силы занимают также господствующие высоты на флангах, беря врага в нечто похожее на тактическое окружение.

Напомню, что российское военное руководство сознательно оставило под руинами не только сам город, но и десятки тысяч своих граждан, отправив их захватить хотя бы Бахмут до определенной даты. Все провалено», - заявил Подоляк.

Относительно заявлений главаря «вагнеровцев» евгения пригожина о взятии города, то, по словам советника главы Офиса президента Украины - это скорее, о внутреннем нарастающем противостоянии в самой рф.

«Он в очередной раз пытается доказать свое превосходство над Шойгу и Герасимовым, ведь ударным кулаком на Бахмутском направлении была ЧВК “Вагнер”. Однако в его словах нет правды, ведь определенное количество объектов в городе до сих пор контролирует Украина, а часть путей сообщения противника было отрезано», - сказал Михаил Подоляк.

Подробнее читайте в публикации Российский концерт в Бахмуте. Почему в рф так громко кричат о взятии украинского города?