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Подоляк: українські військові відрізали частину шляхів сполучення ворога під Бахмутом

Подоляк: українські військові відрізали частину шляхів сполучення ворога під Бахмутом

Київ • УНН

 • 377750 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. У Бахмуті ситуація складна, але українські військові утримують позиції у місті та відрізали частину шляхів сполучення ворога. Про це у коментарі УНН розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Цитата

«У Бахмуті досі дуже складна ситуація. Практично 10 місяців йдуть вкрай інтенсивні бої - міста практично більше не існує, воно знищено. В той же час Україна має певне просування у передмісті Бахмута. Збройні Сили займають також панівні висоти на флангах, беручи ворога у щось схоже на тактичне оточення.

Нагадаю, що російське військове керівництво свідомо залишило під руїнами не тільки саме місто, але й десятки тисяч своїх громадян, відправивши їх захопити хоча б Бахмут до певної дати. Все провалено», - заявив Подоляк.

Щодо заяв ватажка «вагнеревців» євгена пригожина про взяття міста, то, за словами радника голови Офісу президента України - це скоріше, про внутрішнє наростаюче протистояння в самій рф.

«Він укотре намагається довести свою перевагу над Шойгу та Герасимовим, адже ударним кулаком на Бахмутському напрямку була ПВК “Вагнер”. Однак у його словах немає правди, адже певну кількість об’єктів у місті досі контролює Україна, а частину шляхів сполучення противника було відрізано», - сказав Михайло Подоляк.

Детальніше читайте у публікації Російський концерт у Бахмуті. Чому в рф так голосно кричать про взяття українського міста? 

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