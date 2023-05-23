Подоляк: українські військові відрізали частину шляхів сполучення ворога під Бахмутом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Бахмуті ситуація складна, але українські військові утримують позиції у місті та відрізали частину шляхів сполучення ворога. Про це у коментарі УНН розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
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«У Бахмуті досі дуже складна ситуація. Практично 10 місяців йдуть вкрай інтенсивні бої - міста практично більше не існує, воно знищено. В той же час Україна має певне просування у передмісті Бахмута. Збройні Сили займають також панівні висоти на флангах, беручи ворога у щось схоже на тактичне оточення.
Нагадаю, що російське військове керівництво свідомо залишило під руїнами не тільки саме місто, але й десятки тисяч своїх громадян, відправивши їх захопити хоча б Бахмут до певної дати. Все провалено», - заявив Подоляк.
Щодо заяв ватажка «вагнеревців» євгена пригожина про взяття міста, то, за словами радника голови Офісу президента України - це скоріше, про внутрішнє наростаюче протистояння в самій рф.
«Він укотре намагається довести свою перевагу над Шойгу та Герасимовим, адже ударним кулаком на Бахмутському напрямку була ПВК “Вагнер”. Однак у його словах немає правди, адже певну кількість об’єктів у місті досі контролює Україна, а частину шляхів сполучення противника було відрізано», - сказав Михайло Подоляк.
Детальніше читайте у публікації Російський концерт у Бахмуті. Чому в рф так голосно кричать про взяття українського міста?