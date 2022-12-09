Подоляк: Украина очень быстро получит Patriot, Abrams и Leopard

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"Давайте я объясню – нет разницы, где там кто-то о чем-то говорит сегодня... Я хочу вам сказать следующее – поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории за 2 недели, месяц, 2 месяца", - заверил советник.

Детали

Он добавил, что Украина получит оружие "в том объеме, который нужен", в том числе ракеты определенных дальностей, снаряды определенных калибров.

"Почему? Потому что посмотрите на логику того, что делают наши партнеры. Им сложно принять определенные решения сразу. Тем не менее они изменили идеологию войны. Они четко понимают, какого типа война идет, что такое россия и почему не нужно больше играть в "игру 2014 года", - добавил он.

Советник главы ОП отметил, что международные партнеры "совершенно искренне" верят в победу Украины, но "еще не до конца готовы понять то, что Украина иначе не выйдет из этой войны при любых условиях". По словам Подоляка, на Западе понимают, что Киеву постепенно нужно будет передавать все номенклатуры оружия, что они и делают. Он сравнил ситуацию с началом полномасштабного вторжения роси в конце февраля, когда у Украины "практически ничего не было".

Он выразил надежду, кроме Patriot, Украина также будет иметь и другие системы ЗРК и ПРО.

"Эти другие системы уже будут. А Patriot будут немного позже. Поэтому, пожалуйста, хочу, чтобы мы, с одной стороны, говорили постоянно к нашим партнерам: "Друзья, все же ускоримся", - подытожил Подоляк.

Напомним

2 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN, что "пришло время" для принятия решения о том, поставлять ли Киеву систему противоракетной обороны Patriot.