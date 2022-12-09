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Подоляк: Україна дуже швидко отримає Patriot, Abrams і Leopard

Подоляк: Україна дуже швидко отримає Patriot, Abrams і Leopard

Київ • УНН

 • 1330059 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю "24 каналу" розповів, що, на його думку, Україна "дуже швидко" отримає Patriot, Abrams, Leopard та інше сучасне військове обладнання від міжнародних партнерів, передає УНН.

Цитата

"Давайте я поясню - немає різниці, де там хтось про щось говорить сьогодні... Я хочу вам сказати наступне - повірте мені, що дуже швидко ми отримаємо й Patriot, й Abrams, й Leopard, й усе інше. Це є об’єктивний розвиток цієї війни. Це об’єктивно буде все на нашій території за 2 тижні, місяць, 2 місяці", - запевнив радник.

Деталі

Він додав, що Україна отримає зброю "в тому обсязі, який потрібен", зокрема і ракети певних дальностей, снаряди певних калібрів.

"Чому? Тому що подивіться на логіку того, що роблять наші партнери. Їм складно прийняти певні рішення відразу. Але тим не менше, вони змінили ідеологію війни. Вони чітко розуміють, якого типу війна йде, що таке росія і чому не треба більше гратися у "гру 2014 року", - додав він.

Радник голови ОП зауважив, що міжнародні партнери "абсолютно щиро" вірять у перемогу України, але "ще не до кінця готові зрозуміти те, що Україна інакше не вийде з цієї війни за будь-яких умов". За словами Подоляка, на Заході розуміють, що Києву поступово потрібно буде передавати всі номенклатури зброї, що вони й роблять. Він порівняв ситуацію з початком повномасштабного вторгнення росі наприкінці лютого, коли Україна "практично нічого не мала".

Він висловив сподівання, крім Patriot, Українв також матиме й інші системи ЗРК та ПРО.

"Оці інші системи вже будуть. А Patriot будуть трошки пізніше. Тому, будь ласка, хочу, щоб ми, з одного боку, говорили постійно до наших партнерів: "Друзі, все ж таки пришвидшмось", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо

2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю CNN, що "настав час" для ухвалення рішення про те, чи постачати Києву систему протиракетної оборони Patriot.

Українські Національні Новини

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