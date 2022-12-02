Глава МЗС України наполягає на ухваленні рішення щодо ЗРК Patriot

Цитата

"Ми розпочали нашу розмову про Patriot на самому початку війни - навіть фактично перед війною, - сказав Дмитро Кулеба CNN. - Але тепер настав час приймати рішення".

Кулеба також заявив, що у нього немає "жодного сумніву в тому, що ми переживемо цю зиму".

"Питання у тому, якою буде ціна проходження цієї зими. І, безумовно, наявність "Патріотів", наявність інших передових систем ППО, їх доставка в Україну протягом тижнів, а не місяців значно знизить ціну. І дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Кулеба додав, що говорив зі своїми американськими та німецькими колегами про систему.

"Не приховуватиму, що це було б величезною допомогою. Це справді допомогло б нам захистити країну та мінімізувати ціну, яку ми платимо за виживання взимку", - додав він.

Доповнення

США розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot на Україну проти атак росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що ще "зарано" робити висновки на заклик Польщі перемістити в Україну системи Patriot, запропоновану Німеччиною.