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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Глава МЗС України наполягає на ухваленні рішення щодо ЗРК Patriot

Глава МЗС України наполягає на ухваленні рішення щодо ЗРК Patriot

Київ • УНН

 • 1762542 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України заявив в ексклюзивному інтерв'ю CNN, що "настав час" для ухвалення рішення про те, чи постачати Києву систему протиракетної оборони Patriot, передає УНН.

Цитата

"Ми розпочали нашу розмову про Patriot на самому початку війни - навіть фактично перед війною, - сказав Дмитро Кулеба CNN. - Але тепер настав час приймати рішення".

Кулеба також заявив, що у нього немає "жодного сумніву в тому, що ми переживемо цю зиму".

"Питання у тому, якою буде ціна проходження цієї зими. І, безумовно, наявність "Патріотів", наявність інших передових систем ППО, їх доставка в Україну протягом тижнів, а не місяців значно знизить ціну. І дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

Кулеба додав, що говорив зі своїми американськими та німецькими колегами про систему.

"Не приховуватиму, що це було б величезною допомогою. Це справді допомогло б нам захистити країну та мінімізувати ціну, яку ми платимо за виживання взимку", - додав він.

Доповнення

США розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot на Україну проти атак росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що ще "зарано" робити висновки на заклик Польщі перемістити в Україну системи Patriot, запропоновану Німеччиною.

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