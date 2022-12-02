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Глава МИД Украины настаивает на принятии решения по ЗРК Patriot

Глава МИД Украины настаивает на принятии решения по ЗРК Patriot

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины заявил в эксклюзивном интервью CNN, что "пришло время" для принятия решения о том, поставлять ли Киеву систему противоракетной обороны Patriot, передает УНН.

Цитата

"Мы начали наш разговор о Patriot в самом начале войны - даже фактически перед войной, - сказал Дмитрий Кулеба CNN. - Но теперь пора принимать решения".

Кулеба также заявил, что у него нет "никакого сомнения в том, что мы переживем эту зиму".

"Вопрос о том, какой будет цена прохождения этой зимы. И, безусловно, наличие "Патриотов", наличие других передовых систем ПВО, их доставка в Украину в течение недель, а не месяцев значительно снизит цену. И позволит нам защитить наши города и нашу критически важную энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

Кулеба добавил, что говорил со своими американскими и германскими коллегами о системе.

"Не скрою, что это было бы огромной помощью. Это действительно помогло бы нам защитить страну и минимизировать цену, которую мы платим за выживание зимой", - добавил он.

Дополнение

США рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину против атак россии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что еще "рано" делать выводы о призыве Польши переместить в Украину системы Patriot, предложенную Германией.

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