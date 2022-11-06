Подоляк о последствиях войны для рф: Украина возвращает россию к реальности

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"Обязательство соблюдать международное право... Более 70 тысяч убитых и 100 тысяч раненых, тотальный призыв, закрытые границы, резкое падение уровня жизни, военное положение, полная потеря репутации. Украина возвращает россию к реальности, где действительно страдают преступники ..." - написал он в Twitter.

Напомним

Генштаб сообщил, что за сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 75 930.