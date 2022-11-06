Ще мінус 490: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За добу Збройні сили України знищили 490 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 75 930. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 до 06.11 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 75 930 (+490) осіб,
• танків ‒ 2765 (+7) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5611 од,
• артилерійських систем – 1781 (+5) од,
• РСЗВ – 391 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
• літаків – 277 (+0) од,
• гелікоптерів – 260 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3),
• крилаті ракети ‒ 399 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од,
• спеціальна техніка ‒ 155 (+0).