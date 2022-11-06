Еще минус 490: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам

КИЕВ. 6 ноября. УНН. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 75 930. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.