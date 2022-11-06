Еще минус 490: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 75 930. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 до 06.11 ориентировочно такие:
• личного состава – около 75 930 (+490) человек,
• танков ‒ 2765 (+7) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5611 ед,
• артиллерийских систем – 1781 (+5) ед,
• РСЗО – 391 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 202 (+0) ед,
• самолетов – 277 (+0) ед,
• вертолетов – 260 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3),
• крылатые ракеты – 399 (+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7) ед,
• специальная техника – 155 (+0).