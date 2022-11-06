Подоляк про наслідки війни для рф: Україна повертає росію до реальності
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну повернуло країну-агресора до реальності, передає УНН.
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"Зобов'язання дотримуватися міжнародного права... Понад 70 тисяч убитих і 100 тисяч поранених, тотальний призов, закриті кордони, різке падіння рівня життя, воєнний стан, повна втрата репутації. Україна повертає росію до реальності, де дійсно страждають злочинці..." - написав він у Twitter.
Нагадаємо
Генштаб повідомив, що за добу Збройні сили України знищили 490 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 75 930.