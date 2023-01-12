Подоляк повторил официальную позицию относительно окончания войны: рф может не надеяться на повторение сценария 2014-го

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"Еще раз об официальной позиции. 1. рф может не надеяться на повторение сценария-2014 "мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать". 2. Война закончится на границах 1991 года с трибуналом, репарациями и пожизненными сроками..." - написал он в Twitter.

Напомним

Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что поставки оружия и бронетехники Украине позволит минимизировать потери среди украинских граждан, сократить продолжительность войны и ускорить ее завершение справедливым способом.