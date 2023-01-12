Подоляк повторив офіційну позицію щодо закінчення війни: рф може не сподіватися на повторення сценарію 2014-го

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"Ще раз про офіційну позицію. 1. рф може не сподіватись на повторення сценарію-2014 "ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати". 2. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами..." - написав він у Twitter.

Нагадаємо

Михайло Подоляк в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica заявив, що постачання зброї та бронетехніки Україні дасть змогу мінімізувати втрати серед українських громадян, скоротити тривалість війни та прискорити її завершення у справедливий спосіб.