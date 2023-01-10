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Постачання зброї Україні дасть змогу мінімізувати втрати та прискорить закінчення війни — Подоляк

Київ • УНН

 • 504062 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Постачання зброї та бронетехніки Україні дасть змогу мінімізувати втрати серед українських громадян, скоротити тривалість війни та прискорити її завершення у справедливий спосіб. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

Постачання зброї Україні дасть змогу мінімізувати втрати та прискорить закінчення війни — Подоляк

Цитата

«Зараз маємо надзвичайно важкі бої на Донецькому напрямку – у Бахмуті, Соледарі та Авдіївці. росія не має жалю до своїх людей, відправляючи їх сотнями в бій, саме тому Україні потрібно більше артилерії та бронетехніки», – зазначив Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Україна потребує зброї не для затягування конфлікту, а для оборони та звільнення своєї території, щоб війна закінчилась у справедливий спосіб.

«Країна-агресор повинна програти. Лише це стане гарантією для світу та Європи й поверне відносини між державами в межі міжнародного права. Ця зброя слугує саме для того, щоб локалізувати конфлікт лише на окупованих українських територіях, це спосіб його загальмувати, не даючи конфлікту поширюватися», – акцентував радник керівника ОП.

Михайло Подоляк зазначив, що Україна очікує отримати від Італії зброю, системи ПРО або ППО для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від крилатих ракет і ударних безпілотників.

«Нам також потрібне постачання зброї для ефективного контрнаступу та звільнення окупованих територій. У нас є точний перелік цієї зброї з бажаними назвами та кількістю. Нам потрібні системи та ракети для РСЗВ з дальністю 200 кілометрів, щоб знищити тилову інфраструктуру російської армії, склади зі снарядами та сховища пального. Це значно знизить боєздатність росіян. Також потрібні важкі танки та бронетранспортери для швидкого наступу. І 155-міліметрова ствольна артилерія, дрони», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо

Італійський уряд схвалить новий пакет військової допомоги не раніше, ніж у лютому. Як повідомляється, запит на постачання зброї прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні отримала особисто від Президента України Володимира Зеленського. Попри те, що Вашингтон "наполягав на відправці зброї", наразі відсутній відповідне рішення.

Ймовірно, воно буде ухвалене не раніше лютого, зазначає видання. За даними джерел, італійський уряд вирішить, яку кількість та яке саме озброєння надсилати Києву, наприкінці січня.

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