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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Поставка оружия Украине позволит минимизировать потери и ускорит окончание войны — Подоляк

Киев • УНН

 • 504062 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Поставка оружия и бронетехники Украине позволит минимизировать потери среди украинских граждан, сократить продолжительность войны и ускорить ее завершение справедливым способом. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica.

Поставка оружия Украине позволит минимизировать потери и ускорит окончание войны — Подоляк

Цитата

«Сейчас чрезвычайно тяжелые бои на Донецком направлении – в Бахмуте, Соледаре и Авдеевке. Россия не жалеет своих людей, отправляя их сотнями в бой, именно поэтому Украине нужно больше артиллерии и бронетехники», – отметил Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии не для затягивания конфликта, а для обороны и освобождения своей территории, чтобы война закончилась справедливым способом.

«Страна-агрессор должна проиграть. Только это станет гарантией мира и Европы и вернет отношения между государствами в пределы международного права. Это оружие служит именно для того, чтобы локализовать конфликт только на оккупированных украинских территориях, это способ его затормозить, не давая конфликту распространяться», – акцентировал советник руководителя ОП.

Михаил Подоляк отметил, что Украина ожидает получить от Италии оружие, системы ПРО или ПВО для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от крылатых ракет и ударных беспилотников.

«Нам также необходима поставка оружия для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий. У нас есть точный список этого оружия с желаемыми названиями и количеством. Нам нужны системы и ракеты для РСЗО с дальностью 200 километров, чтобы уничтожить тыловую инфраструктуру российской армии, склады со снарядами и хранилища горючего. Это значительно снизит боеспособность россиян. Также требуются тяжелые танки и бронетранспортеры для быстрого наступления. И 155-миллиметровая ствольная артиллерия, дроны», – сказал Подоляк.

Напомним

Итальянское правительство одобрит новый пакет военной помощи не раньше, чем в феврале. Как сообщается, запрос на поставку оружия премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила лично от Президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что Вашингтон "настаивал на отправке оружия", отсутствует соответствующее решение.

Вероятно, оно будет принято не раньше февраля, отмечает издание. По данным источников, итальянское правительство решит, какое количество и какое именно вооружение отправлять Киеву в конце января.

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