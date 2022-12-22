Подоляк: истерика россии "поговорите с нами" никого не интересует
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в очередной раз выразил уверенность в том, что Украина победит и получит необходимую для этого военную помощь. Он заявил, что "истерика" россии относительно начала переговорного процесса "никого не интересует", передает УНН.
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"США окончательно зафиксировали базу: 1. россия должна проиграть. 2. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика россии "поговорите с нами" никого не интересует..." - написал Подоляк в Twitter.
Напомним
Вчера, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты, встретился з президентом США Джо Байденом. Во время выступления в Конгрессе США призвал предоставить больше оружия и боеприпасов, чтобы Украина смогла достичь перелома в войне. Он добавил, что битва в Бахмуте определит, как будут развиваться события.
По результатам встречи США предоставят Украине очередной пакет военной помощи, в который, в частности, войдет комплекс Patriot.
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