Битва в Бахмуті визначить, як будуть розвиватися події – Зеленський

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“Ваша допомога є важливою, особливо для того, щоб не лише вистояти, а й добитися перелому на полі бою. Українські військові можуть оперувати американськими танками і літаками. Для того, щоб російська армія відійшла, потрібно більше боєприпасів. Битва в Бахмуті визначить, як будуть розвиватися події”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Президентом США Джо Байденом висловив сподівання, що Конгрес ухвалить пакет фінансової допомоги для України.