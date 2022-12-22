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Битва в Бахмуті визначить, як будуть розвиватися події – Зеленський

Битва в Бахмуті визначить, як будуть розвиватися події – Зеленський

Київ • УНН

 • 666340 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США закликав надати більше зброї та боєприпасів, щоб Україна змогла досягти перелому у війні. Про це інформує УНН.

Цитата

“Ваша допомога є важливою, особливо для того, щоб не лише вистояти, а й добитися перелому на полі бою. Українські військові можуть оперувати американськими танками і літаками. Для того, щоб російська армія відійшла, потрібно більше боєприпасів. Битва в Бахмуті визначить, як будуть розвиватися події”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Президентом США Джо Байденом висловив сподівання, що Конгрес ухвалить пакет фінансової допомоги для України.

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