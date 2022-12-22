Битва в Бахмуте определит, как будут развиваться события - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США призвал предоставить больше оружия и боеприпасов, чтобы Украина смогла достичь перелома в войне. Об этом информирует УНН.
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“Ваша помощь является важной, особенно для того, чтобы не только выстоять, а и добиться перелома на поле боя. Украинские военные могут оперировать американскими танками и самолетами. Для того чтобы российская армия отошла, нужно больше боеприпасов. Битва в Бахмуте определит, как будут развиваться события”, — сообщил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом выразил надежду, что Конгресс примет пакет финансовой помощи для Украины.