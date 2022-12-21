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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 23133 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Вірю, що двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатися – президент України

Вірю, що двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатися – президент України

Київ • УНН

 • 405196 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Президентом США Джо Байденом висловив сподівання, що Конгрес ухвалить пакет фінансової допомоги для України, передає УНН.

Цитата

“Я сподіваюся, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки нашої країни. США стоятимуть на захисті наших цінностей і нашої свободи. Я вірю, що попри будь-які персональні зміни в складі Конгресу двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатися”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі на двосторонній зустрічі в середу, пообіцявши, що Сполучені Штати будуть “продовжувати зміцнювати здатність України захищати себе — особливо протиповітряну оборону”.

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