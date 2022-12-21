Вірю, що двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатися – президент України

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“Я сподіваюся, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки нашої країни. США стоятимуть на захисті наших цінностей і нашої свободи. Я вірю, що попри будь-які персональні зміни в складі Конгресу двопалатна і двопартійна підтримка буде зберігатися”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі на двосторонній зустрічі в середу, пообіцявши, що Сполучені Штати будуть “продовжувати зміцнювати здатність України захищати себе — особливо протиповітряну оборону”.