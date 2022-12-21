Байден: США продовжать зміцнювати здатність України захищати себе
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі на двосторонній зустрічі в середу, пообіцявши, що Сполучені Штати будуть “продовжувати зміцнювати здатність України захищати себе — особливо протиповітряну оборону”. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Байден сказав Зеленському, що американці обох політичних партій стоять з українцями і разом з союзниками “в Європі, Японії та інших місцях, щоб переконатися, що у вас є фінансова гуманітарна і безпекова допомога, яка вам потрібна”, включаючи нещодавно оголошену поставку зенітних ракетних систем Patriot.
Раніше в середу держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні додаткової допомоги у сфері безпеки в розмірі 1,85 млрд доларів, включаючи першу передачу системи протиракетної оборони Patriot.
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“Це честь бути поруч з вами в об’єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить путін”, — сказав Байден на початку зустрічі із Зеленським, яка транслювалася на американському телеканалі CBS News.
Байден додав, що складно повірити у те, що вже 300 днів триває ця війна, бо президент рф володимир путін “скоїв жорстокий напад на право України на існування як держави”, а також напав на невинний український народ без жодної причини, окрім того, аби тільки залякати українців. Байден сказав, що путін посилив свій напад на цивільне населення України, завдавши удари по українських школах, дитячих будинках і лікарнях.
Байден наголосив, що путін “намагається використовувати зиму як зброю”.
“Але український народ продовжує надихати світ. Я говорю про це щиро. Не лише надихає нас, але надихає світ своєю хоробрістю”, — сказав Байден додавши, що український народ продемонстрував стійкість і рішучість у відстоюванні свого майбутнього.
“Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України на самооборону, особливо повітряну оборону. І саме з цієї причини ми збираємося надати Україні зенітну ракетну систему Patriot і підготуємо ваших військових, аби вони могли правильно користуватися нею”, — сказав Байден і наголосив, що США разом з союзниками продовжать чинити тиск на кремль.
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