Байден: США продолжат укреплять способность Украины защищать себя

Детали

Байден сказал Зеленскому, что американцы обеих политических партий стоят с украинцами и вместе с союзниками “в Европе, Японии и других местах, чтобы убедиться, что у вас есть финансовая гуманитарная и помощь в безопасности, которая вам нужна”, включая недавно объявленную поставку зенитных ракетных систем Patriot.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в в размере 1,85 млрд долларов, включая первую передачу системы противоракетной обороны Patriot.

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“Это честь быть рядом с вами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит путин”, — сказал Байден в начале встречи с Зеленским, транслировавшейся на американском телеканале CBS News.

Байден добавил, что сложно поверить в то, что уже 300 дней длится эта война, ибо президент рф владимир путин “совершил жестокое нападение на право Украины на существование как государства”, а также напал на невинный украинский народ без всякой причины, кроме того, чтобы только запугать украинцев. Байден сказал, что путин усилил свое нападение на гражданское население Украины, нанеся удары по украинским школам, детским домам и больницам.

Байден подчеркнул, что путин “пытается использовать зиму как оружие”.

“Но украинский народ продолжает вдохновлять мир. Я говорю об этом искренне. Не только вдохновляет нас, но вдохновляет мир своей храбростью”, — сказал Байден, добавив, что украинский народ продемонстрировал устойчивость и решительность в отстаивании своего будущего.

“Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины на самооборону, особенно воздушную оборону. И именно по этой причине мы собираемся предоставить Украине зенитную ракетную систему Patriot и подготовим ваших военных, чтобы они могли правильно пользоваться ею”, — сказал Байден и подчеркнул, что США вместе с союзниками продолжат оказывать давление на кремль.

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