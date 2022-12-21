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Верю, что двухпалатная и двухпартийная поддержка будет сохраняться – президент Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом выразил надежду на то, что Конгресс примет пакет финансовой помощи для Украины, передает УНН.

Цитата

“Я надеюсь, что Конгресс примет пакет финансовой поддержки нашей страны. США будут стоять на защите наших ценностей и нашей свободы. Я верю, что несмотря на какие-либо персональные изменения в составе Конгресса двухпалатная и двухпартийная поддержка будет сохраняться”, — заявил Зеленский.

Напомним

Президент США Джо Байден поздравил президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме на двусторонней встрече в среду, пообещав, что Соединенные Штаты будут “продолжать укреплять способность Украины защищать себя — особенно противовоздушную оборону”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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