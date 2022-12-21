Верю, что двухпалатная и двухпартийная поддержка будет сохраняться – президент Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом выразил надежду на то, что Конгресс примет пакет финансовой помощи для Украины, передает УНН.
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“Я надеюсь, что Конгресс примет пакет финансовой поддержки нашей страны. США будут стоять на защите наших ценностей и нашей свободы. Я верю, что несмотря на какие-либо персональные изменения в составе Конгресса двухпалатная и двухпартийная поддержка будет сохраняться”, — заявил Зеленский.
Напомним
Президент США Джо Байден поздравил президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме на двусторонней встрече в среду, пообещав, что Соединенные Штаты будут “продолжать укреплять способность Украины защищать себя — особенно противовоздушную оборону”.