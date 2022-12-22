Подоляк: істерика росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить

Цитата

"США остаточно зафіксували базу: 1. росія має програти. 2. Компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить..." - написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо

Вчора, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Сполучених Штатів, зустрівся з президентом США Джо Байденом. Під час свого виступу у Конгресі США закликав надати більше зброї та боєприпасів, щоб Україна змогла досягти перелому у війні. Він додав, що битва в Бахмуті визначить, як будуть розвиватися події.

За результатами зустрічі США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійде комплекс Patriot.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден: путін думав, що послабить НАТО, натомість – зміцнив