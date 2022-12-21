Байден: путін думав, що послабить НАТО, натомість – зміцнив

Цитата

“Я ніколи не бачив, щоб НАТО і ЄС були раніше настільки ж об’єднані, й не бачу жодних ознак того, що це зміниться. Ми згаємо, що на кону, надто — європейські країни”, — сказав Байден.

Президент США нагадав, що з часів Другої світової війни світ досі не був свідками масштабного вторгнення однієї країни в іншу, “і нема ознак того, що путін змінить свою поведінку, якщо ми не чинитимемо спротив і не допомагатимемо Україні чинити опір”.

“путін думав, що послабить НАТО, натомість — зміцнив НАТО. Я колись казав, що він хотів би, аби Європа була розділена. А він призвів до більш об’єднаної Європи, а Швеція і Фінляндія приєднуються (до НАТО)”, — сказав Байден.

Доповнення

Президент США Джо Байден на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції заявив, що Україна вже понад 300 днів повномасштабної війни показує росії і всьому світу свою сталеву міць і незламну впевненість у боротьбі.