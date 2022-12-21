Байден: путин думал, что ослабит НАТО, вместо этого - укрепил

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“Я никогда не видел, чтобы НАТО и ЕС были раньше столь же объединены, и не вижу никаких признаков того, что это изменится. Мы вспомним, что на кону, особенно - европейские страны”, — сказал Байден.

Президент США напомнил, что с времен Второй мировой войны мир до сих пор не был свидетелями масштабного вторжения одной страны в другую, “и нет признаков того, что путин изменит свое поведение, если мы не будем сопротивляться и не будем помогать Украине сопротивляться”.

“путин думал, что ослабит НАТО, но — укрепил НАТО. Я когда-то говорил, что он хотел бы, чтобы Европа была разделена. А он привел к более объединенной Европе, а Швеция и Финляндия присоединяются (к НАТО)”, — сказал Байден.

Дополнение

Президент США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что Украина уже более 300 дней полномасштабной войны показывает россии и всему миру свою стальную мощь и несокрушимую уверенность в борьбе.