Подольско-Воскресенский мост в Киеве открыт - Кличко
Киев • УНН
Подольско-Воскресенский мост в Киеве частично открыли для проезда специальных, экстренных транспортных средств и автобусного сообщения, о чем объявил мэр Виталий Кличко. Работы продолжаются, планируется дальнейшее открытие проезда на улицу Оноре де Бальзака
Об открытии Подольско-Воскресенского моста в столице сообщил в пятницу, 1 декабря, мэр Киева Виталий Кличко, но пока для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусного сообщения, пишет УНН.
Сегодня, для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения, мы открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый Подольско-Воскресенским мостовым переходом
Детали
В частности, по его словам, на первом этапе, здесь будет работать автобусный маршрут № 111 по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" - станция метро "Левобережная".
По его словам, строительство этого мостового перехода продолжают.
Следующим этапом, по словам Кличко, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выполнит комплекс работ для обеспечения проезда на ул. Оноре де Бальзака (эти работы уже продолжаются).
Сегодня происходят подготовительные работы для дальнейших строительных работ по устройству тоннеля под железнодорожными путями, добавил он.
"Итак - автопроезд мы обеспечили. В конце следующего года он будет возможным уже и на улицу Бальзака. А финальным этапом, самым ожидаемым, станет запуск метро на Троещину!" - подчеркнул Кличко.
Справка
Подольско-Воскресенский мостовой переход - это крупнейший из объектов транспортной инфраструктуры Киева и Украины. Протяженность мостового перехода - более 10 км.
Подольско-Воскресенский мост в Киеве открыт - Кличко
Подольско-Воскресенский мост в Киеве частично открыли для проезда специальных, экстренных транспортных средств и автобусного сообщения, о чем объявил мэр Виталий Кличко. Работы продолжаются, планируется дальнейшее открытие проезда на улицу Оноре де Бальзака
В Мадриде посреди автотрассы разбился вертолет: три человека пострадали
На мадридской трассе М-40 разбился вертолет, в результате чего пострадали несколько человек; вероятно, причиной аварии стал сильный ветер. Движение было остановлено для работы экстренных служб.
Делегаты от Ирана покинули COP28 из-за присутствия Израиля
Иранские делегаты покинули климатические переговоры ООН в ОАЭ в знак протеста против присутствия Израиля.
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с Лукашенко на климатическом саммите COP28
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото на COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, ссылаясь на его роль в агрессии России против Украины.
Британская разведка: рф планирует наладить серийное производство беспилотных надводных аппаратов
россия планирует начать серийное производство беспилотных надводных аппаратов в 2024 году, стремясь сравняться с Украиной в потенциале беспилотных морских ударов.
Минздрав: в Украине зарегистрировано 158,8 тыс. случаев ВИЧ, из них почти 10 тысяч - в 2023 году
В Украине зарегистрировано 158 803 случая ВИЧ-инфекции, из них 9 769 – в 2023 году.
Палата представителей США приняла законопроект о блокировании доступа Ирана к 6 млрд долларов
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который блокирует размораживание 6 миллиардов долларов для Ирана, ссылаясь на поддержку Тегераном нападений ХАМАС на Израиль. Законопроект имеет целью предотвратить финансирование терроризма, за него проголосовали 307 человек, против - 119.
Отдельные представители ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, тем не менее - цены на нефть падают
Только 6 из 20 стран-членов ОПЕК+ согласились на предложение России и Саудовской Аравии по значительному сокращению добычи нефти, но цены на нефть все равно упали: нефть марки Brent подешевела на 18 центов.
Байден и первая леди зажгли рождественскую елку в Вашингтоне
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден приняли участие в зажжении Национальной рождественской елки.
В Китае нашли 40 гробниц с артефактами возрастом от 4,5 тысячи лет
Археологи в Чанчжоу, восточнокитайской провинции Цзянсу, обнаружили 40 древних гробниц, зданий на сваях и колодцев, датированных 4500-5500 годами, проливающих свет на переход от культуры Сунцзе к культуре Лянчжу.