Подольско-Воскресенский мост в Киеве открыт - Кличко

Об открытии Подольско-Воскресенского моста в столице сообщил в пятницу, 1 декабря, мэр Киева Виталий Кличко, но пока для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусного сообщения, пишет УНН.

Сегодня, для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения, мы открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый Подольско-Воскресенским мостовым переходом - написал Кличко в Telegram.

Детали

В частности, по его словам, на первом этапе, здесь будет работать автобусный маршрут № 111 по направлению "Станция метро "Площадь Украинских Героев" - станция метро "Левобережная".

По его словам, строительство этого мостового перехода продолжают.

Следующим этапом, по словам Кличко, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выполнит комплекс работ для обеспечения проезда на ул. Оноре де Бальзака (эти работы уже продолжаются).

Сегодня происходят подготовительные работы для дальнейших строительных работ по устройству тоннеля под железнодорожными путями, добавил он.

"Итак - автопроезд мы обеспечили. В конце следующего года он будет возможным уже и на улицу Бальзака. А финальным этапом, самым ожидаемым, станет запуск метро на Троещину!" - подчеркнул Кличко.

Справка

Подольско-Воскресенский мостовой переход - это крупнейший из объектов транспортной инфраструктуры Киева и Украины. Протяженность мостового перехода - более 10 км.