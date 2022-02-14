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Посмотрим, сколько завтра нардепов будет: Стефанчук пошутил о сокращении парламента

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, шутя, предложил сократить парламент до того количества народных депутатов, которые завтра появятся на заседании Верховной Рады. Об этом он заявил после совещания с участием глав фракций и секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что все те, кто хочет защищать Украину - они будут завтра в зале. А насчет всех остальных - посмотрим. У меня даже возникла такая идея: мы с друзьями-коллегами народными депутатами посмеялись, что было бы очень хорошо посмотреть - сколько завтра народных депутатов будет и к такому количеству сократить Парламент Украины”, - отметил Стефанчук.

Добавим

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля, 23 народных депутата Украины находятся за рубежом.

Напомним

На 13 февраля была предварительно запланирована встреча руководителей парламентских фракций и групп с представителями силового блока, однако ее перенесли на сегодня - известно, что она началась в 16 часов, вероятно, в помещении СНБО и при участии секретаря Совета нацбезопасности Данилова. Встреча была закрытой. В то же время политики уверяли, что решение о введении военного положения обсуждать не планируют.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Согласительного совета обратился к руководителям фракций и групп парламента с просьбой обеспечить присутствие нардепов.

Ранее появилась неофициальная информация о том, что нардепам из фракции "Слуга народа" запретили выезд из страны на фоне эскалации агрессии со стороны России и угрозы вторжения.

Кроме того, нардепы две недели работали в формате работы в комитетах, которая сейчас в основном проводится в формате видеосвязи и не требует физического присутствия в помещении комитетов ВР.

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