Данілов: станом на сьогодні 23 нардепи перебувають за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Станом на вечір 14 лютого, 23 народних депутати України перебувають за кордоном. Про це за підсумками наради з головами фракцій повідомив секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.
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“На сьогодні ми можемо дати відповідь, що 23 депутати знаходяться за межами нашої країни. Але будемо вважати, що вони встигнуть завтра на засідання, яке буде о 10:00 у Верховній Раді, і всі будуть виконувати свій громадянський обов’язок”, - наголосив Данілов.
Додамо
Раніше з’явилася неофіційна інформація про те, що нардепам з фракції "Слуга народу" заборонили виїзд з країни на тлі ескалації агресії з боку Росії та загрози вторгнення.
Крім того, нардепи два тижні працювали у форматі роботи в комітетах, яка наразі здебільшого проводиться у форматі відеозв’язку та не потребує фізичної присутності у приміщенні комітетів ВР.
Нагадаємо
На 13 лютого була попередньо запланована зустріч керівників парламентських фракцій та груп з представниками силового блоку, однак її перенесли на сьогодні – відомо, що вона відбулася о 16 годині, ймовірно, у приміщенні РНБО та за участі секретаря Ради нацбезпеки Данілова. Зустріч була закритою. Водночас політики запевняли, що рішення про запровадження військового стану обговорювати не планують.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради звернувся до керівників фракцій та груп парламенту з проханням забезпечити присутність нардепів.