Данілов: станом на сьогодні 23 нардепи перебувають за кордоном

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 35979 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 61181 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 75309 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 103662 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 112464 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 104350 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126334 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166160 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178222 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215217 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 91984 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 167172 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 227919 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 52331 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 32007 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 227911 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 167167 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 284855 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 404977 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 657709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 32007 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96046 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133824 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158863 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179382 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Данілов: станом на сьогодні 23 нардепи перебувають за кордоном

Данілов: станом на сьогодні 23 нардепи перебувають за кордоном

Київ • УНН

 • 23523 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Станом на вечір 14 лютого, 23 народних депутати України перебувають за кордоном. Про це за підсумками наради з головами фракцій повідомив секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На сьогодні ми можемо дати відповідь, що 23 депутати знаходяться за межами нашої країни. Але будемо вважати, що вони встигнуть завтра на засідання, яке буде о 10:00 у Верховній Раді, і всі будуть виконувати свій громадянський обов’язок”, - наголосив Данілов.

Додамо

Раніше з’явилася неофіційна інформація про те, що нардепам з фракції "Слуга народу" заборонили виїзд з країни на тлі ескалації агресії з боку Росії та загрози вторгнення.

Крім того, нардепи два тижні працювали у форматі роботи в комітетах, яка наразі здебільшого проводиться у форматі відеозв’язку та не потребує фізичної присутності у приміщенні комітетів ВР.

Нагадаємо

На 13 лютого була попередньо запланована зустріч керівників парламентських фракцій та груп з представниками силового блоку, однак її перенесли на сьогодні – відомо, що вона відбулася о 16 годині, ймовірно, у приміщенні РНБО та за участі секретаря Ради нацбезпеки Данілова. Зустріч була закритою. Водночас політики запевняли, що рішення про запровадження військового стану обговорювати не планують.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради звернувся до керівників фракцій та груп парламенту з проханням забезпечити присутність нардепів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33