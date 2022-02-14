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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 53070 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Подивимось, скільки завтра нардепів буде: Стефанчук пожартував про скорочення парламенту

Подивимось, скільки завтра нардепів буде: Стефанчук пожартував про скорочення парламенту

Київ • УНН

 • 20416 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, жартуючи, запропонував скоротити парламент до тієї кількості народних депутатів, які завтра з’являться на засіданні Верховної Ради. Про це він заявив після наради за участю голів фракцій та секретаря Ради Національної безпеки та оборони Олексія Данілова, передає УНН.

Цитата

“Я думаю, що всі ті, хто хоче боронити Україну - вони будуть завтра у залі. А щодо всіх інших - подивимося. У мене навіть виникла така ідея: ми з друзями-колегами народними депутатами посміялися, що було б дуже добре подивитися - скільки завтра народних депутатів буде і до такої кількості скоротити Парламент України”, - зазначив Стефанчук.

Додамо

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що станом на вечір 14 лютого, 23 народних депутати України перебувають за кордоном.

Нагадаємо

На 13 лютого була попередньо запланована зустріч керівників парламентських фракцій та груп з представниками силового блоку, однак її перенесли на сьогодні – відомо, що вона відбулася о 16 годині, ймовірно, у приміщенні РНБО та за участі секретаря Ради нацбезпеки Данілова. Зустріч була закритою. Водночас політики запевняли, що рішення про запровадження військового стану обговорювати не планують.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Погоджувальної ради звернувся до керівників фракцій та груп парламенту з проханням забезпечити присутність нардепів.

Раніше з’явилася неофіційна інформація про те, що нардепам з фракції "Слуга народу" заборонили виїзд з країни на тлі ескалації агресії з боку Росії та загрози вторгнення.

Крім того, нардепи два тижні працювали у форматі роботи в комітетах, яка наразі здебільшого проводиться у форматі відеозв’язку та не потребує фізичної присутності у приміщенні комітетів ВР

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