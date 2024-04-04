Поддерживает вторжение в Украину: двукратного олимпийского чемпиона рф не допустили к Олимпиаде-2024

Двукратного олимпийского чемпиона рф Абдулрашида Садулаева не допустили к участию в Олимпиаде 2024, поскольку он поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Международной федерации греко-римской борьбы United World Wrestling.

Детали

Абдулрашид Садулаев был исключен из европейской квалификации OG в Баку поскольку не соответствует критериям отбора, установленным Международным олимпийским комитетом для индивидуальных нейтральных спортсменов - говорится в заявлении United World Wrestling.

Отмечается, что Садулаев был признан непригодным после того, как комиссия нашла новую информацию о его поддержке украинско-российской войны и о том, что он все еще официально объявлен членом клуба "Динамо".

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Дополнение

В Федерации отметили, что каждый отдельный нейтральный спортсмен проходит строгий процесс проверки UWW во время подготовки к любому турниру и проверяется на основе критериев, установленных МОК, который предусматривает тщательную проверку биографических данных и социальных сетей лиц из России и Беларуси.

Борцы, которые были признаны имеющими право на участие, будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены, без каких-либо флагов или ссылок на свои страны.

Кроме того, не будут звучать государственные гимны России и Беларуси в случае вручения медалей этим спортсменам.



Напомним

Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщили о российских спортсменах, которые поддерживают войну в Украине, но были допущены к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024, призвав принять меры по недопущению их участия из-за нарушения условий нейтралитета.