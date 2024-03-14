Украина протестует против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка мира по гимнастике

Украина упрекает Федерацию гимнастики Германии в нарушении рекомендаций МОК о нейтралитете российских и белорусских спортсменов, которые были допущенных к Кубку мира. Об этом пишет телеграм канал Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Глава Минмолодежспорта Матвей Бедный, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и президент Федерации гимнастики Украины Александр Сухомлин обратились к Федерации гимнастики Германии с вопросом о допуске к Кубку мира (который состоится в Германии в конце марта) российских и белорусских прыгунов на батуте, которые поддерживают войну в Украине. - сообщили в украинском спортивном ведомстве.

Детали

В частности, украинскую сторону возмущает то, что в соревнованиях будут участвовать Кирилл Козлов, Данил Казимов, Анжела Бладцев, Яна Лебедева и Иван Литвинович, которые участвовали в различных пропагандистских мероприятиях, соревновались на фоне баннеров с военной российской символикой и выражали публично свою пророссийскую позицию.

В письме от украинского спортивного ведомства приложены доказательства их позиции. Также Украина обратилась с просьбой в пределах компетенции принять соответствующие меры для соблюдения рекомендаций МОК о нейтральном статусе спортсменов из рф и бр, а также для недопущения вышеупомянутых лиц к международным соревнованиям, в том числе и к квалификационным турнирам на Олимпиаду-2024, которые будут проходить на территории Германии.

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В ведомстве добавили, ранее Минмолодежьспорт вместе с НОК Украины и Федерацией гимнастики Украины обратились в МОК и Международную федерация гимнастики (FIG) с просьбой пересмотреть предварительное решение о допуске Кирилла Козлова, Данила Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедеву и Ивана Литвиновича к международным соревнованиям.