Мэр Парижа не хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2024 - Reuters

Глава Парижа Анн Идальго хочет отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде из-за их принадлежности к путинскому режиму, и агрессии России против Украины. Об этом она сказала в интервью Reuters, передает УНН.

Лично, и это решение не в моей компетенции, я бы предпочел, чтобы они (российские спортсмены) не приезжали. Я считаю путина диктатором, который угрожает Европе в целом и ведет войну против Украины, лишая ее права на существование как народа и как нации. Это будет очень-очень трудно увидеть, даже под нейтральным флагом - потому что мы знаем, какой акцент путин делает на русских - этих спортсменах. Даже под нейтральным флагом. - объяснила свое мнение Анн Идальго.

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Идальго выразила надежду, что российские спортсмены не будут участвовать ни в самих Олимпийских играх в Париже, ни в церемонии их открытия.

Возможно, они (российские и белорусские спортсмены - ред.) не имеют к этому отношения, но, символично, они являются заложниками политики Путина и того насилия, которое он сегодня использует, чтобы угрожать Европе в целом. Поэтому решение Паралимпийского движения мне показалось было очень справедливым решением, теперь решение должен принять Международный олимпийский комитет (МОК). - сказала Идальго.

В то же время израильских спортсменов, несмотря на войну в Газе, она рада приветствовать. Мэр Парижа отметила, что премьер-министр Израиля Нетаньяху не является диктатором в своей стране, и он не устроил там тоталитарный режим, в отличие от Путина. Она также отметила, что международная дипломатия надеется подтолкнуть его к прекращению огня в Газе.

Для меня не может быть и речи о применении санкций к Израилю в связи с Олимпийскими и Паралимпийскими играми. Да, вся дипломатическая работа, которая сейчас происходит, чтобы подтолкнуть Нетаньяху к прекращению огня, прекратить нападения на гражданское население Газы, но его не следует рассматривать как еще одного Путина, который является диктатором в своей стране. - высказалась мэр Парижа.

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Международный олимпийский комитет на следующем заседании должен обсудить вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия, и принять соответствующее решение относительно их участия.

Пока что российские и белорусские спортсмены не могут участвовать под флагом своих стран, но могут участвовать как нейтральные - без флагов и гимнов.

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