Подбросили наркотики экс-бойцу «Магуры»: задержали четвёртого участника схемы, который проник в автомобиль Ширшина

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В деле о попытке дискредитации бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александра Ширшина установлен ещё один участник схемы, его уже задержали и сообщили о подозрении, передаёт УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, обеспечил сообщникам доступ к автомобилю военнослужащего для подбрасывания наркотиков. Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора ему сообщили о подозрении — говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, 28 августа 2026 года по указанию других участников мужчина с помощью механических средств открыл припаркованный в Харькове автомобиль экскомандира батальона. После этого в салон подбросили заранее приобретённые наркотические средства и психотропные вещества.

Ему инкриминируют пособничество незаконному проникновению в другое владение лица, совершённому по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 УК Украины).

Это уже четвёртый разоблачённый участник схемы. Ранее в рамках уголовного производства о подозрении сообщили трём бывшим правоохранителям, которые ныне проходят военную службу.

По версии следствия, они организовали слежку за экскомандиром батальона, собирали информацию о его передвижениях, обеспечили проникновение в автомобиль и подбрасывание запрещённых веществ. Таким образом, они пытались создать искусственные основания для привлечения военнослужащего к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к организации и реализации схемы.

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Напомним

Трое бывших правоохранителей, которые ныне являются военнослужащими одной из бригад Сил обороны, подозреваются в незаконной слежке за экскомандиром 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», проникновении в его автомобиль и подбрасывании около 30 пакетов с каннабисом и PVP для создания искусственных доказательств.

Их задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 УК Украины.