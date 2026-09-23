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Підкинули наркотики екскомбату "Маґури": затримали четвертого учасника схеми, який проник в авто Ширшина

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Чоловіка підозрюють у проникненні до авто екскомбата 47-ї бригади для підкидання наркотиків. У справі вже четверо підозрюваних.

Підкинули наркотики екскомбату "Маґури": затримали четвертого учасника схеми, який проник в авто Ширшина

У справі про спробу дискредитації колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександру Ширшину встановлено ще одного учасника схеми, його вже затримали та повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, забезпечив спільникам доступ до автомобіля військового для підкидання наркотиків. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі, 28 серпня 2026 року за вказівкою інших учасників чоловік за допомогою механічних засобів відкрив припаркований у Харкові автомобіль екскомбата. Після цього до салону підкинули заздалегідь придбані наркотичні засоби та психотропні речовини.

Йому інкримінують пособництво незаконному проникненню до іншого володіння особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України).

Це вже четвертий викритий учасник схеми. Раніше у кримінальному провадженні повідомили про підозру трьом колишнім правоохоронцям, які нині проходять військову службу.

За версією слідства, вони організували стеження за екскомбатом, збирали інформацію про його пересування, забезпечили проникнення до автомобіля та підкидання заборонених речовин. Таким чином, вони намагалися створити штучні підстави для притягнення військового до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до організації та реалізації схеми.

Підкинули наркотики екскомбату "Маґури": трьох підозрюваних відправили під варту, а також визначили мільйонні застави11.09.26, 17:59 • 6979 переглядiв

Нагадаємо

Троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, підозрюються в незаконному стеженні за екскомбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", проникненні до його автомобіля та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP для створення штучних доказів.

Їх затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України. 

Антоніна Туманова

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